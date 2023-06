322 Angeklagte bei Mega-Prozess gegen die 'Ndrangheta

Haftstrafen in Höhe von insgesamt 4.744 Jahren sind von der Staatsanwaltschaft der süditalienischen Stadt Catanzaro für 322 Angeklagte bei dem "Rinascita Scott" genannten Mafia-Prozess verlangt worden. Die Höchststrafe beträgt 30 Jahre Haft. Seit 2021 läuft der aufsehenerregende Prozess. Den Beschuldigten werden Mafia-Zugehörigkeit, Mord, illegaler Waffenbesitz und Drogenhandel vorgeworfen. Mit einem Urteil wird im September gerechnet.

Die Liste der Angeklagten, darunter Politiker, Anwälte und Geschäftsleute, zeigt, wie tief verwurzelt die 'Ndrangheta in Kalabrien ist. Der Prozess ist das Ergebnis umfangreicher Ermittlungen, die im Dezember 2019 im Rahmen von Italiens größter Anti-Mafia-Operation seit den 1980er-Jahren zur Festnahme von 334 Personen geführt hatten. Auch in Deutschland, der Schweiz und Bulgarien kam es zu Festnahmen, darunter kalabresische Politiker wie ein Ex-Senator und der Bürgermeister einer Gemeinde in Kalabrien.