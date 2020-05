32 Tote bei Angriff auf Streitkräfte in Niger

Bei einem mutmaßlichen Terrorangriff auf Streitkräfte in Niger sind den Behörden zufolge rund 32 Menschen getötet worden. Mutmaßliche Kämpfer der Terrorgruppe Boko Haram hätten in der Nacht zum Dienstag einen Stützpunkt nahe N'guigmi im Südosten des Landes angegriffen, teilte Nigers Verteidigungsministerium mit.

In der Sahelregion - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche Terrorgruppen aktiv. Boko Haram terrorisiert vor allem die Bevölkerung im Nordosten Nigerias, greift aber auch immer wieder Zivilisten und Sicherheitskräfte in Kamerun, Tschad und Niger an. Bei Anschlägen und Angriffen der Gruppe sind seit 2009 Zehntausende Menschen ums Leben gekommen, mehr als 2,4 Millionen Menschen in der Region sind laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk auf der Flucht.