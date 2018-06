32-Jähriger stürzt bei Arbeiten in Vorarlberger Wald 30 Meter ab

Ein 32-Jähriger ist am Samstag bei Abbrucharbeiten an einem Hochstand in einem Waldstück in Bürs rund 30 Meter abgestürzt.

Nach Angaben der Polizei rutschte der Mann beim Abtransport des Holzes aus und schlitterte über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Sein 47-jähriger Begleiter setzte die Rettungskette in Gang.