32. Hohenemser Chor- und Orgeltage

Die Orgel ist eines der vielseitigsten und vielfarbigsten Instrumente. Dementsprechend abwechslungsreich wird auch das Programm der heurigen Hohenemser Chor- und Orgeltage vom 14. bis 16. Oktober 2022 in der Pfarrkirche St. Karl.

Julia Lehner und Johannes Zeinler, beide aus Wien, stellen in ihrem Konzert am Freitag, dem 14. Oktober 2022, um 19.30 Uhr die Klangvielfalt der Gollini-Orgel auf spannende Art vor. Sie interpretieren Werke vom Barock bis zu zeitgenössischen Kompositionen. Um einmal eine Vorstellung davon zu bekommen, welche „Schwerarbeit“ ein Organist und sein Registrant zu leisten haben, aber auch welche künstlerische Feinfühligkeit und Konzentration notwendig ist, wird dieses Konzert per Video auf eine große Leinwand in der Pfarrkirche übertragen. Ein faszinierender Genuss also für Ohren und Augen.