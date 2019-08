300-Tonnen-Steinblock nach Felssturz in OÖ wird gesprengt

Nach einem Felssturz am Traunstein Anfang des Monats soll am Mittwoch ein 300 Tonnen schwerer Steinblock, der die Forststraße zur Mair-Alm blockiert, kontrolliert gesprengt werden, bestätigte Geologe Günter Moser eine Meldung im Radio ORF OÖ. Die Straße bleibe aber noch bis auf weiteres gesperrt. Insgesamt 1.500 Tonnen Gestein waren Anfang August abgerutscht und machten den Weg unpassierbar.

Der Geologe erinnerte nochmals an die bestehende Straßensperre und appellierte an Wanderer, diese auch zu akzeptieren, es bestehe Lebensgefahr. Aus Sicherheitsgründen wurde bereits von der Stadt Gmunden die am 1. September geplante traditionelle Bergmesse am Traunstein abgesagt.