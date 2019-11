300 Kinder und Jugendliche sterben täglich an Aids

Schätzungsweise 320 Mädchen und Buben sind täglich im Jahr 2018 nach Angaben der UNICEF an den Folgen von Aids gestorben. Das waren 13 Todesfälle pro Stunde. Die Hauptursachen sieht die Kinderrechtsorganisation im anhaltend schlechten Zugang zu Aids-Medikamenten in vielen Ländern sowie zu geringen Anstrengungen bei der Prävention von HIV-Infektionen.

Immer noch herrschen sehr große regionale Unterschiede bei der Versorgung und Behandlung HIV-infizierter Kinder, teilte die UNICEF am Mittwoch mit. Während in Südasien mehr als 90 Prozent der betroffenen Mädchen und Buben Zugang zu medizinischer Behandlung hätten, seien es in West- und Zentralafrika nur 28 Prozent. Im Nahen Osten und Nordafrika erhalten 73 Prozent der infizierten Kinder und Jugendlichen Aids-Medikamente, im östlichen und südlichen Afrika sowie in Ostasien und der Pazifikregion sind es 61 Prozent und in Lateinamerika und der Karibik 46 Prozent.