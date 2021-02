300 junge Leute sind Albatros-Absolventen

Wieder dürfen sich neun Jugendliche freuen und mit ihnen das Team der OJAD.

Dornbirn. Warum der Albatros eine wichtige Einrichtung ist, ist einfach erklärt. Für junge Menschen, ihren Einstieg in eine Berufsausbildung und die damit verbundene spätere Unabhängigkeit, braucht es zunächst einen Pflichtschulabschluss. Oft gelingt das erst im zweiten oder dritten Anlauf. Darauf hat die Offene Jugendarbeit Dornbirn bereits vor etlichen Jahren mit ihrem Bildungsprojekt Albatros reagiert. Hier gehen speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als professionelle Begleiter und Lehrer auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Teilnehmers ein – sie unterstützen und helfen dabei, das oft versteckte Potenzial zu wecken und es weiter zu entwickeln. „Im Jugendzentrum Vismut an der Schlachthausstraße bereiten wir die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem entsprechenden Unterrichtspensum auf die Prüfungen vor“, sagt Carlos Carrasco González. Dass aber nicht nur gepaukt wird, sondern auch Workshops und Exkursionen angeboten werden, ist ein zusätzlicher Anreiz. Carlos Carrasco Gonzáles ist 1978 in Granada/Spanien geboren und arbeitet seit 2014 bei der OJAD. Seit 2016 leitet er das mittlerweile achtköpfige Albatros-Team. „Als er bei Albatros einstieg, war erst etwa die Hälfte der bis heute realisierten Schulabschlüsse erreicht“, weiß Martina Nachbaur, Mitarbeiterin der OJAD.