300 Arbeitslose als Unterstützungspersonal an Pflichtschulen

Bis 2022 sollen bis zu 1.000 Langzeitarbeitslose, benachteiligte Personen am Arbeitsmarkt und Wiedereinsteiger an die Pflichtschulen geholt werden, um die Schulleitung dort bei Verwaltung und Organisation zu entlasten. 500 Vollzeitstellen sollten laut Plan der Bundesregierung mit Herbst 2020 besetzt werden, weitere 500 mit Herbst 2021. Tatsächlich sind derzeit laut Bericht der "Wiener Zeitung" vom Mittwoch nur rund 300 Unterstützungskräfte im Einsatz.

Aufgrund der Lockdowns seien zeitweise Bewerbungsgespräche und Einschulungen nicht möglich gewesen, begründet das Bildungsressort die Verzögerung. Die meisten der Unterstützungskräfte aus dem vorerst bis 2022 laufenden Projekt sind dabei in Ostösterreich bereits an den Schulen angekommen: In Niederösterreich waren es Anfang April 139, zitiert die "Wiener Zeitung" das AMS Niederösterreich. In Wien sei die Marke von hundert Administrativkräften im März überschritten worden.