30. Wiener Silvesterpfad in vollem Gange

Zum 30. Mal findet derzeit in der Wiener Innenstadt der Silvesterpfad statt. Bei freiem Eintritt wird zwischen 14.00 und 2.00 Uhr an zehn Locations ein Unterhaltungsprogramm geboten. Party-Dependancen gibt es auch in der Seestadt Aspern und im Prater. Bis 18.00 Uhr haben die Veranstalter bereits 350.000 Besucher gezählt, zu Mitternacht finden bei Rathaus und Riesenrad Feuerwerke statt.

Festliche Beleuchtung und ausgelassene Stimmung prägen auch heuer die Stimmung am Wiener Silvesterpfad. Touristen und Einheimische drängen sich in den Fußgängerzonen, manche wiegen sich im Walzerschritt. Die Stände verkaufen neben Glücksbringern vor allem Punsch, Glühwein und natürlich Sekt.

Das musikalische Angebot ist vielfältig: Am Rathausplatz werden Hits der letzten drei Jahrzehnte geboten, am Stephansplatz spielen Big Bands. Am Hof gibt es Funk und Soul, in der Kärntnerstraße Tanzmusik und beim Parlament Clubatmosphäre. Wer es traditioneller mag, kommt am Graben auf seine Kosten. Hier finden auch heuer wieder Schnellkurse zum Auffrischen der Walzerkünste statt. Auch bei der Staatsoper regiert die Klassik: Am Herbert von Karajan-Platz wird auch heuer ab 19.00 Uhr wieder die Aufführung der Operette "Die Fledermaus" live übertragen.

Außerdem gibt es am Wiener Silvesterpfad Zukunftsvorhersagen in der "Straße des Glücks", ein Kinderprogramm und, erstmals, eine "Speed-Dating-Lounge". Bei "Friends in Vienna" geht es allerdings nicht um Partnersuche, sondern einfach darum, fremde Menschen kennenzulernen.

Auch am Riesenradplatz im Prater wird unter dem Motto "Let's Party Together" bis Mitternacht gefeiert. Um 0.00 Uhr startet dort ein Feuerwerk, ein weiteres gibt es am Rathausplatz. Am Stephansplatz wird traditionell die Pummerin das neue Jahr einläuten. Nach dem Donauwalzer wird heuer Beethovens "Ode an die Freude" gespielt. Im "Beethoven-Jahr 2020" jährt sich die Geburt des Komponisten zum 250. Mal jährt.

Ein Kontrastprogramm zur lauten Feierstimmung bietet "Silent Silvester" in der Seestadt Aspern. Die Ausrichtung ist dort mit u.a. Spiel- und Schminkstationen und der Vorführung einer Kinderoper betont familien- und kinderfreundlich.

Der Silvesterpfad wird von der stadteigenen Stadt Wien Marketing GmbH veranstaltet. Geschäftsführerin Gerlinde Riedl gab sich im Gespräch mit der APA "sehr sehr zufrieden" mit dem bisherigen Verlauf des Fests: "Tolle Stimmung, das Wetter spielt auch mit!" Letztes Jahr waren laut Veranstaltern rund 750.000 Besucher zu verzeichnen, heuer könnten es noch mehr werden.

Laut einem Sprecher der Polizei verlief der Nachmittag "erwartungsgemäß ruhig". Von den mehreren hundert Beamten, die für die Sicherheit des Festes sorgen sollen, sieht man in der Innenstadt wenig. Sollte doch etwas geschehen, stehen insgesamt 60 Sanitäter und sechs Notärzte des Samariterbundes bereit, um Verletzte oder Erkrankte zu betreuen.

Um die Feiernden sicher durch die Nacht zu transportieren, fahren die Wiener Linien Zusatzschichten. Die City-Busse werden für die Nacht allerdings eingestellt, auch die U-Bahn-Station Stephansplatz wird ab 21.30 Uhr wegen des erwarteten Andranges nicht mehr eingehalten.