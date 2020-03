30 Prozent der weltweiten Coronavirus-Toten in Italien

Rund 30 Prozent der weltweit auf das Coronavirus zurückgeführten Todesfälle sind in Italien registriert worden. Die 1.809 bisher gemeldeten Toten machen 29,5 Prozent aller weltweit verzeichneten Fälle aus, geht aus Angaben des auf Infektionskrankheiten spezialisierten römischen Krankenhauses "Spallanzani" hervor.

52,3 Prozent der Todesopfer wurden in China gemeldet. Zehn Prozent der Toten gab es im Iran und 2,2 Prozent in Spanien, geht aus Angaben des "European Centre for Disease Prevention and Control" sowie des Zivilschutzes hervor.