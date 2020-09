30 Prozent der Geburten 2019 per Kaiserschnitt

2019 sind in Österreich 84.222 Kinder lebend geboren worden. Laut Statistik Austria wog ein neugeborenes Mädchen dabei durchschnittlich 3.257 Gramm und war 50,3 Zentimeter lang. Buben waren mit 3.383 Gramm etwas schwerer und mit 50,9 Zentimeter auch größer. 30,1 Prozent der 2019 Geborenen wurden mit einem Kaiserschnitt entbunden. Bei 13,5 Prozent war das ungeplant, bei 16,6 Prozent geplant.

6.223 Babys kamen zu früh zur Welt - also vor der 37. Schwangerschaftswoche. Das entspricht einer Frühgeborenenquote von 7,4 Prozent. 98,4 Prozent der Kinder wurden in einem Krankenhaus geboren, bei 273 Geborenen entschied sich die Mutter für eine Geburt in einem Entbindungsheim oder einer Hebammenpraxis. In nur 1,4 Prozent dieser Fälle blieb die Mutter weniger als 24 Stunden im Spital bzw. Entbindungsheim ("ambulante Geburt"). 940 Kinder kamen zu Hause zur Welt, 33 auf dem Weg ins Spital.