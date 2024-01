30 Personen nach Brand in Dornbirner Wohnblock evakuiert

In Dornbirn ist Freitag Früh im Dachgeschoss eines Wohnblocks ein Brand ausgebrochen. 30 Personen wurden aus dem Gebäude in der Arlbergstraße evakuiert. Verletzt wurde laut Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle niemand. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, die Bewohner durften nach Ende des Einsatzes in ihre Wohnungen zurückkehren, hieß es. Die Brandursache war vorerst unbekannt.

Gemeldet wurde das Feuer gegen 5.30 Uhr. Betroffen war vor allem die Dachterrasse, die bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand stand. "Die Feuerwehr und die Rettungskräfte waren rasch vor Ort und haben die rund 30 Bewohner und Bewohnerinnen sofort evakuiert", so Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (ÖVP) in einer Aussendung der Stadt. Rund hundert Feuerwehrleute standen im Einsatz, dazu kamen rund 40 Polizei- und Rettungskräfte. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen über das Stiegenhaus und mittels Drehleiter.

Die Bewohner wurden während des Einsatzes in einem gegenüberliegenden Supermarkt-Restaurant untergebracht. Die oberste Wohnung sei bei dem Brand leicht, die Dachterrasse stark beschädigt worden, hieß es. Die übrigen Wohnungen seien aber nach wie vor bewohnbar und konnten gegen 8.00 Uhr wieder bezogen werden, so die Stadt. Man sei froh, dass der Einsatz relativ glimpflich verlaufen sei, betonte die Bürgermeisterin.