30 Jahre Wiener Odeon: Theater feiert Gründerin mit Bildband

Das Wiener Odeon, Theatersaal in den prunkvollen Räumlichkeiten der einstigen Getreidebörse, feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Mitgründer Erwin Piplits nimmt das Jubiläum zum Anlass, seine Gefährtin über viele Jahrzehnte mit einer großen Publikation im Eigenverlag zu würdigen. "Ulrike Kaufmann. Lebenswerk" über die 2014 verstorbene Bühnenbildnerin erscheint am 1. Dezember.

Der Bildband versammelt Eindrücke zum Oeuvre der Künstlerin, die einst mit Piplits die Puppenspielgruppe Pupodrom gegründet hatte, mit der man in Rostlauben auf Wanderschaft ging, wie sich Piplits am Donnerstag erinnerte: “Das war schon beim ersten Handschlag eine Lebensentscheidung.”

1978 zog man dann in ein altes Kino – das heutige Vindobona – und adaptierte die Anlage und bespielte diese zehn Jahre. Das “Loch” sei aber irgendwann zu wenig gewesen, weshalb man sich wieder auf die Suche machte. So wechselte die mittlerweile als Serapions Ensemble firmierende Truppe 1988 in die einstige Börse für landwirtschaftliche Produkte aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Am 8. Juni 1988 eröffnete man die selbstrenovierte Kriegsruine des großen Börsesaals und taufte ihn unter Bezug auf das griechische Vorbild Odeion “Odeon”.