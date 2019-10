30 Jahre VitaQuelle

Hildegard Zangerle lud vergangenen Freitag, dem 27. September 2019, Stammkunden und Interessierte zum 30-jährigen Jubiläum ihres Geschäfts „VitaQuelle“ in der Mauthausstraße 8 ein.

Musikalisch wurde die Feier von Bernhard Ploner an der Gitarre begleitet. Anlässlich dieses Jubiläums ließen es sich auch Bürgermeister Dieter Egger, Wirtschaftsstadtrat Arno Gächter und Stadtmarketing-Geschäftsführerin Andrea Ruckendorfer nicht nehmen, der „Jubilarin“ einen Besuch in ihrem Geschäft abzustatten. Für das köstliche Buffet zeichneten Schüler des Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrums mitverantwortlich.

Ursprünglich absolvierte Hildegard aus starkem Interesse heraus eine Ausbildung als UGB-Gesundheitstrainerin im Bereich Ernährung. In ihrem Geschäft setzt sie besonders auf Genuss und eine ausgewogene Vollwert-Ernährung. Besonders hervorzuheben sind ihre persönliche Beratung und die große Auswahl an regionalen und nachhaltigen Bio-Produkten, wodurch sie sich von ihren Mitbewerbern deutlich abhebt. Der Hauptlieferant kommt aus Überlingen und liefert stets frische, regionale Bio-Produkte aus dem Bodenseeraum. Auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern betreut sie gerne nicht nur die zahlreichen Stammkunden mit persönlicher Hingabe, sondern ist auch für neue Kunden stets aufgeschlossen und nimmt sich gerne viel Zeit für eine umfassende Beratung. Machen Sie sich doch am besten einfach mal selbst ein Bild von diesem kleinen, aber feinen Laden im Herrenried und überzeugen Sie sich von der breiten Produktpalette!