30 Jahre Kinderrechte: Flashmob beim Kinderdorf Kronhalde in Bregenz

Bereits seit 30 Jahren gibt es die Kinderrechte. Das Vorarlberger Kinderdorf setzt sich mit einem Flashmob für Kinderschutz ein. VOL.AT berichtet ab 12:30 Uhr live aus Bregenz.

Kinder müssen mehr gehört und ernst genommen werden, ist sich das Vorarlberger Kinderdorf sicher. Am Mittwoch, wenn die Welt 30 Jahre Kinderrechte feiert, lädt das Kinderdorf Kronhalde daher zu einem Flashmob in Bregenz , sowie um 17 Uhr auf dem Dornbirner Marktplatz. Bereits 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention formuliert, sie beinhaltet umfangreiche Schutz-, Versorgungs- und Beteiligungsrechte - vom Recht auf Bildung bis hin zum Recht auf Schutz vor Gewalt. Die Konvention ist auch in der Vorarlberger Landesverfassung verankert und hat dazu beigetragen, dass sich das Leben für Kinder verbessert hat. Dennoch gibt es noch viel zu tun, um den Schutz un gerechte Chancen für alle Kinder zu erreichen.

Live vom Flashmob in Bregenz



Sichtbares Zeichen

Das Vorarlberger Kinderdorf und die Dance Art School haben den vorarlbergweiten Flashmob unter dem Motto "Es liegt an uns allen, was aus Kindern wird" angekurbelt, zahlreiche Schulen und Vereine sind mit von der Partie. Die Aktion setzt ein sichtbares Zeichen für die Rechte, den Schutz und faire Chancen für Kinder. Jeder kann sich beteiligen und so für Kinderrechte einsetzten: Wer bei der Choreografie von Christine Hefel mittanzt, kann seinen eigenen kleinen Flashmob inszenieren oder einen Film in den sozialen Medien verbreiten.