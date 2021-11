30 Jahre Huber in Lech

1991 eröffnete Huber Fine Watches & Jewellery seine erste Boutique in Österreichs prominentestem Skiort Lech am Arlberg. Sie avancierte zum beliebten Treffpunkt für Gäste aus aller Welt.

Huber Fine Watches & Jewellery ist in der Region für Uhren und Schmuckstücke von renommierten Weltmarken bekannt. Das traditionsreiche liechtensteinische Familienunternehmen ist seit über 15 Jahren Partner der Schweizer Uhrenmarke Rolex.

In Österreichs bekannten Tourismusort Lech am Arlberg betreibt Huber seit 30 Jahren eine Uhren- und Schmuckboutique, die insbesondere auf die anspruchsvollen Bedürfnisse von Gästen aus aller Welt ausgerichtet ist. Die Boutique war die erste Filiale von Huber außerhalb des Fürstentums Liechtenstein. Der Schritt über die Landesgrenzen hat sich gelohnt: «Unsere Boutique in Lech ist heute sehr erfolgreich. Darauf bin ich ein bisschen stolz, denn einen saisonalen Betrieb zu führen, ist eine echte Herausforderung», sagt Inhaber Norman J. Huber.

mit dem Skiständer vor der Tür

«Glücksmomente schenken», so lautet das Credo bei Huber. Die Huber-Dependance in Lech am Arlberg wird von Josef Güfel geleitet. «Wir möchten, dass die Gäste gerne zu uns kommen, unabhängig davon, ob sie etwas kaufen wollen oder nicht», sagt der leidenschaftliche Gastgeber. Und damit die Gäste ihren Aufenthalt in Lech genießen können, finden regelmäßig Events bei Huber statt: Rund 160 Quadratmeter Wohlfühl-Atmosphäre mit Gentlemen’s Corner und Kaminzimmer stehen hierfür bereit.

Bei Huber in Lech vereinen sich viele kleine Einheiten zu einem Ganzen: Entspannte Urlaubsstimmung bei den Gästen, die exzellente Beratung sowie ausgewählte Uhren und Schmuck von Weltmarken. «Wir gehen auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste ein und wählen etwa die passende Uhr gemeinsam mit ihnen aus», erklärt Josef Güfel. «Und wenn jemand die Uhr bekommt, die er sich schon so lange wünscht, ist das jedes Mal ein Erlebnis.» Dass die Gäste hin und wieder auch in der Skikleidung ins Geschäft kommen, stört Josef Güfel nicht. «Wir sind in einem Skiort», sagt er schmunzelnd. «Die Atmosphäre ist locker und jeder Gast soll sich bei uns wie daheim fühlen.»