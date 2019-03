30-Jähriger starb nach Autounfall in NÖ im Krankenhaus

Ein 30-Jähriger ist am Sonntag nach einem Autounfall in seinem Heimatbezirk Tulln im Spital gestorben. Der Mann war laut Polizei in Langenrohr mit seinem Pkw gegen die Leitplanke einer Brücke geprallt. Das Auto überschlug sich und landete im Wasser auf dem Dach. Andere Verkehrsteilnehmer bargen den Mann aus dem Wagen. Er wurde ins Krankenhaus St. Pölten geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag.

Der Mann hatte kurz vor 12.30 Uhr auf der L2150 aus unbekannter Ursache vor der Brücke über die Große Tulln die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber “Christophorus 2”, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.