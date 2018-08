30-jährige Klagenfurterin starb an Drogenmissbrauch

Eine 30 Jahre alte Klagenfurterin ist am Freitag tot in einer Wohnung gefunden worden. Laut Polizei starb sie an Medikamenten- bzw. Suchtmittelmissbrauch. Die Frau hatte die Nacht bei einem 38-jährigen Bekannten verbracht. Als dieser am Vormittag aufstand, fand er die reglose Frau auf der Couch. Der Notarzt konnte nur mehr ihren Tod feststellen.

Wegen der herumliegenden Einwegspritzen und Medikamenten-Packungen ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an. Dabei wurde eine Hirschwellung und Atemlähmung aufgrund von Medikamenten- und Suchtmittelintoxikation festgestellt. Die Frau ist die zwölfte Drogentote in Kärnten im laufenden Jahr. Das Landeskriminalamt führt noch weitere Erhebungen zu dem Fall durch.