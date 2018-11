3:0-Heimsieg von Graz im Spitzenspiel gegen Caps

Die Graz 99ers haben am Freitagabend im Topspiel der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) einen hochverdienten 3:0-Sieg über Tabellenführer Vienna Capitals gefeiert. Für die Gäste aus Wien, die ihre ersten zwölf EBEL-Partien allesamt gewonnen hatten, war es die bereits vierte Niederlage en suite. Damit liegen die "Caps" nur noch einen Zähler vor den Grazern, die auch im siebenten Heimspiel siegten.

Österreichs Meister Red Bull Salzburg verlor im Parallelspiel der 16. Runde in Klagenfurt knapp, aber verdient 1:2. Damit riss die Erfolgsserie der “Bullen” von zuletzt fünf Siegen, der KAC punktete zum siebenten Mal en suite (fünf Siege). Nachzügler VSV steht dagegen nach dem 1:5-Debakel in Zagreb als einziges EBEL-Team weiter ohne Auswärtspunkt da.

In Klagenfurt erlebten 4.051 Fans eine temporeiche Partie, in der die Gastgeber zwar klar tonangebend waren, aber viele Möglichkeiten ausließen bzw. am starken Goalie Stephen Michalek scheiterten. Salzburg war da viel effizienter, denn Peter Hochkofler verwertete gleich die erste Topchance (14.). Thomas Koch (25.) erzielte im Mitteldrittel das verdiente 1:1. Und als es schon nach Verlängerung in der Stadthalle roch, traf Verteidiger Adam Comrie 156 Sekunden vor der Schlusssirene zum umjubelten 2:1-Sieg für den KAC (58.).