3. Abend: „Mutgeschichten von Hohenemser Unternehmerinnen“

Am Donnerstag, dem 9. November 2023, fand der dritte Abend der Veranstaltungsreihe „Mutgeschichten von Hohenemser Unternehmerinnen“ im Weltladen bei Magdalena Holzer statt.

Magdalena ist seit sechs Jahren Unternehmerin. Zuvor hat sie in einer Steuerberatungskanzlei, einer Bank und viele Jahre im Jugendinformationszentrum aha gearbeitet. Im Jahr 2017 hat sie dann erfahren, dass der Weltladen in Hohenems eine Nachfolge sucht. Die meisten Weltläden werden von Vereinen geführt, die dann eine Geschäftsführerin anstellen, die von ehrenamtlichen Personen unterstützt wird. Aber es gibt auch die Möglichkeit einen Weltladen als selbständige Unternehmerin zu führen.

Im Jänner 2018 startete Magdalena dann mit dem Weltladen in der Marktstraße 7. Weltläden stehen für einen gerechteren weltweiten Handel und transparente Lieferketten. Hier findet man Produkte aus dem „Globalen Süden“, z. B. aus Nepal, Indien, Afrika und Mittelamerika. Die Produzenten sind Kleinbauern oder Kooperativen. Alle müssen sich an die Kriterien des „Fairen Handels“ wie gerechten Lohn, Versicherung, keine Kinderarbeit etc. halten.