3.600 Euro für Ortshilfswerk Rankweil

Die Mitglieder des Stammtisches im Gasthaus Fröscha haben heuer den Rekordbetrag von 3.600 Euro für das Ortshilfswerk Rankweil gesammelt. Das Geld kommt Rankweiler*innen zugute, welche in Not geraten sind.

Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall nahm die Spende des Stammtisches dankend entgegen und fand lobende Worte: „Durch dieses große Engagement können bedürftige Menschen in unserer Gemeinde schnell und unbürokratisch unterstützt werden.“ Tanja Schroller von der Gruppe Bürgerservice, Gesellschaft und Soziales ergänzt: „Beim Ortshilfswerk entsteht kein Verwaltungsaufwand und die Spenden kommen vollständig bedürftigen Menschen in Rankweil zugute. Außerdem sind wir nah an den Menschen und erfahren über unterschiedliche Wege, wo es Unterstützung braucht. Das können Brandopfer sein, Familien mit Mehrlingsgeburten, Personen mit einer Mindestpension und viele andere mehr.” In den vergangenen Monaten wurden beispielsweise im Rahmen von „Rankweil lässt kein Kind zurück” auf Empfehlung der Lehrer oder der Schülerbetreuung die Kosten des Mittagessens für Kinder aus bedürftigen Familien übernommen. „Selbstverständlich wird die Situation jedes einzelnen Falles vorab genau angeschaut”, so Schroller.