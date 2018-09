3.391 Runden für eine gute Sache

23. Lebenshilfe Stundenlauf wurde zum Fest der Begegnung

Dornbirn Bei der 23. Auflage des Stundenlaufs in Dornbirn sorgten 357 Läuferinnen und Läufer für einen neuen Spendenrekord. Der Erlös in Höhe von 30.046 Euro kommt zu Gänze Menschen mit Behinderungen in der Region zugute. „Dieses Engagement ist einfach nur fantastisch! Vielen herzlichen Dank an alle, die den diesjährigen Stundenlauf einmal mehr zu einem absoluten Highlight gemacht haben. Vor allem die Teilnahme von vielen Menschen mit Behinderungen hat den Tag zu einem schönen Beispiel für Inklusion, der selbstverständlichen Teilhabe, gemacht“, bedankte sich der Obmann der Lebenshilfe Dornbirn, Gerhard Huber.