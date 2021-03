3.076 neue Corona-Fälle und über 500 Intensivpatienten

3.076 Neuinfektionen österreichweit haben Innen- und Gesundheitsministerium am Montag gemeldet.

Das sind noch einmal 664 mehr im Vergleich zu voriger Woche, als mit 2.412 der höchste Wert an einem Montag seit Dezember gemeldet worden war - aktuell gab es nur im November 2020 höhere Werte. Die Zahl der Intensivpatienten erhöhte sich in den vergangenen 24 Stunden um 15 Personen auf 534 - 13 Personen waren es alleine in Wien.