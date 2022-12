29 Tote durch Naturkatastrophen in Italien 2022

In Italien ist die Zahl von Naturkatastrophen und extremen Wetterereignissen im Jahr 2022 um 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Vor allem Dürren, Hagelstürme, Tornados und Überschwemmungen belasteten heuer das Land. 29 Todesopfer waren 2022 auf die Ereignisse zurückzuführen, berichtete der italienische Umweltschutzverband Legambiente am Freitag.

Der Norden des Landes war am stärksten von extremen Wetterereignissen betroffen, gefolgt vom Süden und von Mittelitalien. Die Lombardei, Latium und Sizilien sind die am stärksten geschädigten Regionen. Insgesamt wurden 104 Fälle von Überschwemmungen und Hochwasser durch Starkregen, 81 Fälle von Schäden durch Wirbelstürme und Windböen, 29 Hagelstürme, 28 Fälle anhaltender Dürre, 18 Seestürme, 13 Flussüberschwemmungen, elf Erdrutsche durch Starkregen, acht Fälle von extremen Temperaturen in Städten in diesem Jahr gemeldet, berichtete Legambiente.