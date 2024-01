29. Internationales Monsterkonzert

Am Samstag, dem 13. Jänner 2024, fällt der Startschuss für die 5. Jahreszeit in Hohenems - die Emser Palast-Tätscher veranstalten das 29. Internationale Monsterkonzert mit Inthronisierung des neuen Ritterpaars am Kirchplatz St. Karl.

Farbenfroh und lautstark läuten die Musikgruppen die Faschingszeit ein. Guggamusiken aus der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Vorarlberg geben sich ein Stelldichein und bringen Hohenems zum Beben.

Ab 13 Uhr stimmen Guggamusiken die Besucher auf die kommende Faschingssaison am Kirchplatz St. Karl ein.

Pünktlich um 13.30 Uhr lädt der Fanfarenzug Dornbirn in die Pfarrkirche St. Karl zum Narrengottesdienst. Dieser wird musikalisch von den „Klostertaler Rutschifenggen“ und den „Röräheizär Rorschach“ gestaltet.

Die „Tuarbaguger Escha“ eröffnen anschließend die Open-Air-Platzkonzerte. Weitere Formationen wie die „Linthbölla Glarus“, „Seegumper Überlingen“ oder „Igla Gugger“ heizen den Besuchern ebenfalls richtig ein.

Ein ganz besonderes Highlight wartet am Nachmittag auf die Besucher. Die Embser Schlossnarren präsentieren zum ersten Mal das neue Ritterpaar – man darf gespannt sein!