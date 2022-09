288.978 Euro Förderung an den Krankenpflegeverein

Der Sozialfonds vom Land Vorarlberg unterstützt das Projekt Dorfmitte Weiler.

WEILER. Nicht der Bauträger Wohnbau Lenz GmbH vom neuen Bauprojekt Weiler-Dorfmitte hat die Förderung vom Amt der Vorarlberger Landesregierung in Höhe von 288.978 Euro erhalten, sondern der Krankenpflegeverein Klaus-Weiler-Fraxern. Für die neuen Räumlichkeiten für den Krankenpflegeverein Klaus-Weiler-Fraxern gab es laut den Förderungskriterien diese Investitionsförderung für das Bauvorhaben. Die Vorarlberger Hauskrankenpflege trägt wesentlich dazu bei, dass dem sozialpolitischen Grundsatz „so viel wie möglich ambulant, so viel wie nötig stationär“ entsprochen werden kann. Nun hat das Land Vorarlberg diese Förderung gerade erst genehmigt. „Der Gemeinde Weiler wird für den Ankauf von Räumlichkeiten im Bauvorhaben Dorfmitte Weiler zur Vermietung an den Krankenpflegeverein Klaus-Weiler-Fraxern eine Förderung seitens des Sozialfonds gewährt“, hieß es in der Aussendung vom Land Vorarlberg an die Gemeinde Weiler:VN-TK