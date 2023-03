28 Tote in Somalia nach Attacke auf Militäreinrichtung

Bei einem Angriff der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab auf eine Militärbasis in Zentralsomalia sind am Samstag mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien neben mindestens 20 getöteten Islamisten auch acht somalische Soldaten, sagte General Mohamed Ahmed Teredisho der Deutschen Presse-Agentur. Der Angriff in einem Gebiet, das das somalische Militär erst vor wenigen Monaten von den Islamisten zurückerobert hatte, sei erfolgreich abgewehrt worden.

Al-Shabaab reklamierte den Anschlag für sich und behauptete, 51 Soldaten getötet zu haben. Der Krisenstaat am Horn von Afrika mit etwa 16 Millionen Einwohnern wird seit Jahren von Gewalttaten durch die Al-Kaida-nahe Gruppe erschüttert. Das US-Militär bezeichnet Al-Shabaab als "das größte und tödlichste Al-Kaida-Netzwerk der Welt". Seit mehreren Monaten geht die Regierung mit einer militärischen Offensive gegen die Gruppe vor. Die Regierung konnte dabei weite Teile Zentralsomalias zurückerobern. Gleichzeitig intensiviert Al-Shabaab seine Angriffe auf Militäreinrichtungen. Erst Anfang März tötete die Miliz mindestens 32 Soldaten.