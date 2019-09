Mindestens 27 Tote bei verheerendem Schulbrand in Liberia

Im westafrikanischen Liberia sind nach Behördenangaben mindestens 27 Menschen beim Brand einer Schule ums Leben gekommen. "Die Leichen von 26 Schülern und einem Koranlehrer wurden bisher geborgen", erklärte der zuständige Einsatzleiter der liberianischen Feuerwehr, Oberst Samie Coe.

Allerdings gehe die Suche nach zwei weiteren vermissten Personen weiter. Die endgültige Opferzahl könne sich noch erhöhen, sagte Coe. Das Feuer war in der Nacht auf Mittwoch in dem nordöstlich der Hauptstadt Monrovia gelegenen Vorort Paynesville ausgebrochen. Eine genaue Untersuchung stand am Mittwoch zunächst noch aus. Nach ersten Erkenntnissen soll jedoch ein Stromkabel das Feuer verursacht haben. Es sei offensichtlich auf das Dach des Gebäudes gefallen und habe den Brand ausgelöst, erklärte Coe.