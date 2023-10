28-Jähriger bei Autounfall in NÖ gestorben

Ein 28-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag bei einem Autounfall in Thalheim (Bezirk St. Pölten) ums Leben gekommen. Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und eine steile Böschung hinuntergestürzt. Er wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und darunter eingeklemmt. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch an der Unfallstelle, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung".

Die Feuerwehr hob das Auto in die Höhe und befreite den 28-Jährigen, woraufhin mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wurde. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.