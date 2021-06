279 Corona-Neuinfektionen und ein Fünftel vollimmunisiert

In Österreich sind bis Montagvormittag innerhalb von 24 Stunden 279 Corona-Infektionen hinzugekommen. Das ist der drittniedrigste Wert seit September, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Im Bundesland Salzburg kam nur ein Fall hinzu. Im E-Impfpass wurden indes 1.794.334 Menschen als vollimmunisiert eingetragen. Damit haben rund 20 Prozent aller Einwohner die dafür erforderlichen Impfdosen erhalten, 43,8 Prozent sind zumindest einmal geimpft.

Im Burgenland kamen sieben Neuinfektionen hinzu, in Kärnten 20 und in Niederösterreich 33. In Oberösterreich gab es 35 positive Testergebnisse, in Salzburg die wenigsten mit einem und in der Steiermark 42. In Tirol wurden 48 weitere Corona-Fälle bestätigt, in Vorarlberg 16 und in Wien in absoluten Zahlen die meisten mit 77.