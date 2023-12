272.000 Österreicher haben ein Klimaticket

272.000 Österreicherinnen und Österreicher sind Ende 2023 mit einem bundesweiten Klimaticket unterwegs gewesen.

Die meisten Klimatickets gab es mit 86.000 in Wien gefolgt von Niederösterreich (66.000) und Oberösterreich (47.000). In der Steiermark wurden 18.000 ausgestellt, in Tirol 15.000, in Salzburg 16.000, in Vorarlberg 9.000, in Kärnten 8.000, im Burgenland 6.000 und im Ausland 1.000.