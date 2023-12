27 Prozent der mittelständischen Firmen planen Personalabbau

Österreichs mittelständische Unternehmen blicken mit Sorge in die Zukunft. Die Erwartungen der Mittelständler seien so pessimistisch wie seit über 20 Jahren nicht, hält der Gläubigerschutzverband Creditreform fest, der im Herbst rund 1.400 österreichische klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) befragt hat. Angesichts der trüben Konjunkturaussichten plant mehr als ein Viertel einen Personalabbau. Besonders schlecht läuft es im Handel und am Bau.

Fast die Hälfte der befragten Unternehmen rechnet mit sinkenden Aufträgen und Umsätzen. Verschärfte Finanzierungsbedingungen bremsen die Investitionstätigkeit der Firmen spürbar. "Steigende Zinsen und höhere Anforderungen von Kreditinstituten und Lieferanten belasten die Zahlungsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen", sagte Creditreform-Österreich-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer am Mittwoch. Fast jedes fünfte Unternehmen befürchtet laut Befragung, gar keinen Kredit mehr zu bekommen.