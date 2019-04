27 Jahre Offene Jugendarbeit in Dornbirn

Martin Hagen ließ die OJAD auf ihre Wirkung und das Potential durchleuchten und prüfen.

Dornbirn. Viele Jugendliche verstehen die Botschaft des schwedischen Mädchens mit den Zöpfen. Sie tun es ihr gleich und demonstrieren für ihre Zukunft. Es gibt allerdings junge Menschen, die das nicht tun, noch nicht. Bevor sie sich mit Klimazielen und ähnlichem näher befassen, müssen sie erst einmal ihre eigenen Ziele definieren. So wie Julia Schreiber, die, als scheinbar nichts mehr ging, zur Offenen Jugendarbeit Dornbirn kam. Vor dem voll besetzten Sitzungssaal des Dornbirner Rathauses erzählte sie neulich ihre Geschichte. „Ich ging nicht mehr in die Schule und bin nur noch daheim rumgelegen. Man sagte mir, ich müsse was tun, etwas, das mir gut tut. Da habe ich im Internet recherchiert und Arbeitsprojekte gesucht. Bei der OJAD, wo ich mich willkommen fühlte und freundlich aufgenommen wurde, blieb ich hängen“, so die 19–Jährige. Im Jugendzentrum VISMUT und den Werkstätten Job Ahoi hatte sie das Gefühl, so akzeptiert zu werden, wie sie ist. Am Standort Schlachthausstraße half sie in der Bootswerkstatt unter fachlicher Anleitung mit, ein Schiffswrack zu restaurieren und in ein seetüchtiges Juwel zu verwandeln. So, oder so ähnlich kann das auch bei Menschen funktionieren, wenn man daran arbeitet, dachte sich Julia im Herbst letzten Jahres, als es wieder aufwärts ging für sie. „In unserem Stall entdeckte ich meinen guten Draht zu Tieren. Wir füttern sie, geben ihnen Wasser und misten aus. Mit dem Minischweinchen Weni mache ich ein Klicker-Training. Ich bringe ihr Tricks bei, und wenn sie etwas gut macht, wird sie mit einem Leckerli belohnt“. Was Julia dabei am besten gefalle, wollte Simon Burtscher-Mathis, der zuvor das Ergebnis seiner Analyse über die Arbeit der OJAD präsentiert hatte, von ihr wissen. „Das Tier reflektiert viel von dem, was ich preisgebe und diese Beziehungsarbeit ist wichtig für mich“, erklärte sie lächelnd. Mit ihrer persönlichen Geschichte traten auch Julian Gorbach (Job Ahoi), Fabio Egger (3. Lehrjahr) und Amro Alchach (2. Lehrjahr) vor das Publikum und erzählten, wie ihnen die OJAD geholfen hat, ihren Weg zu finden und in der Berufsausbildung selbstsicher Fuß zu fassen.