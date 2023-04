27-Jähriger starb bei Brand in Kleinbus in der Steiermark

Ein 27-jähriger Mann aus dem Burgenland ist am Samstag bei einem Brand in einem Kleinbus in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ums Leben gekommen. Der Bus war in einem Fischercamp abgestellt, der 27-Jährige hatte in dem Fahrzeug geschlafen. Das Feuer dürfte bei einer mobilen, mit Gas betriebenen Heizung ausgebrochen sein, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der 27-Jährige war mit einem Bekannten zum Fischen bei einer Teichanlage. Am Nachmittag hatte sich der 27-Jährige in seinem Bus zum Schlafen hingelegt. Gegen 20.00 Uhr schaute sein Bekannter nach dem Burgenländer und fand ihn mit schweren Verletzungen im verbrannten Innenbereich des Busses. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der Mann noch an Ort und Stelle.

Wie die Ermittlungen zur Brandursache ergaben, war das Heizgerät unmittelbar hinter dem Beifahrersitz platziert. Wegen der Abstrahlungswärme und des geringen Abstandes zum Sitz dürfte es zum Brand gekommen sein.