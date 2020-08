27.000 Euro Sozialgelder erschlichen

Asylant verheimlichte Arbeitsstelle, muss nun alles zurückbezahlen, zudem wurde er verurteilt.

600 Euro Strafe plus 600 Euro auf Bewährung. So lautete das Urteil für einen 49-jährigen Tamilen, der am Landesgericht Feldkirch wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges rechtskräftig verurteilt wurde. Der Mann hatte Februar 2017 bis Dezember 2018 diverse Unterstützungen erhalten und nicht gemeldet, dass er mittlerweile wieder einen Job gefunden hatte. Er arbeitete als Zusteller und verschwieg dies den Ämtern.