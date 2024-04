26-Jähriger nach Bombendrohung in Vorarlberg festgenommen

Ein 26-jähriger Mann ist nach einer Bombendrohung am Freitag in Feldkirch festgenommen worden. Der Mann hatte in einem Anruf bei der Landesleitzentrale der Polizei am Freitagabend kurz vor 19.00 Uhr erklärt, er habe eine Bombe am Bahnhof Feldkirch deponiert, teilte die Vorarlberger Polizei am Montag mit. Der Bahnhof, wo sich zu dem Zeitpunkt rund hundert Personen aufhielten, sei umgehend evakuiert worden, hieß es. Zudem wurde der Zugverkehr eingestellt.

Sprengstoffkundige Einsatzkräfte durchsuchten in der Folge das Bahnhofsgebäude, die Umgebung sowie alle Behältnisse. Ein verdächtiger Gegenstand wurde dabei aber nicht gefunden. Die Ermittler und Ermittlerinnen der Exekutive forschten rasch einen 26-Jährigen als Tatverdächtigen aus, er wurde im Nahbereich des Bahnhofs festgenommen. Das zur Tat verwendete Mobiltelefon hatte der Mann bei sich. Der Verdächtige habe zum Motiv keine konkreten Angaben machen können, ein durchgeführter Alko-Test bei dem Mann sei positiv verlaufen, so die Polizei. Das Bahnhofsgelände war infolge des Zwischenfalls etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Der 26-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Nach Angaben von Staatsanwaltschaftssprecher Heinz Rusch sitzt der Mann in Untersuchungshaft.