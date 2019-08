26-jähriger Motorradfahrer in Tirol tödlich verunglückt

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Überholmanöver in Axams (Bezirk Innsbruck-Land) auf der Axamer Straße tödlich verunglückt. Er wurde noch an der Unfallstelle reanimiert, jedoch verstarb der Mann nach seiner Einlieferung in der Innsbrucker Klinik. Beim Überholen kam ihm ein Pkw entgegen und er schaffte es nicht, sich noch rechtzeitig einzuordnen.

Nachdem der 26-Jährige mit dem Auto kollidierte, wurde er auf die Fahrbahn geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Der 53-jährige Lenker des Autos und dessen Sohn blieben bei dem Unfall unverletzt.