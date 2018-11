25 Tote bei Gefechten unter syrischen Rebellengruppen

Bei Gefechten zwischen protürkischen syrischen Rebellengruppen in der Stadt Afrin sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 25 Kämpfer getötet worden. Dutzende Menschen seien verletzt worden, erklärte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag. Demnach bekämpft die Mehrheit der Rebellengruppen eine rund 200 Kämpfer starke Gruppierung.

Dieser wird vorgeworfen, die “Entscheidungen” der türkischen Armee nicht zu respektieren und Übergriffe zu begehen. Der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, sprach von “beispiellosen” Gefechten zwischen den Rebellen in der nordsyrischen Stadt. In der Zivilbevölkerung herrsche Angst und Schrecken. Die türkische Armee habe eine Ausgangssperre verhängt und patrouilliere mit Panzern in der Stadt.