2,5 Promille: 17-Jähriger tritt und bespuckt Polizisten in Vorarlberg

Feldkirch - Im Vollrausch Widerstand gegen Staatsgewalt geleistet: Unbescholtener Jugendlicher kam mit gemeinnütziger Arbeit davon.

Eine Diversion nach einem Widerstand gegen die Staatsgewalt sei „eine Riesenausnahme“, sagte Richter Gschwenter. Denn bei Delikten gegen Polizisten, die geschützt werden müssten, verstehe die Justiz keinen Spaß. Der Strafrichter berücksichtigte bei seiner Entscheidung neben der erheblichen Alkoholisierung auch die Integrationsbemühungen des jungen Afghanen. Der Ende 2015 allein nach Österreich geflüchtete Ausländer beherrscht die deutsche Sprache bereits außergewöhnlich gut, kann auf einen Schulabschluss in Österreich verweisen und sucht nun eine Lehrstelle. Eine Diversion sei für den Flüchtling günstiger als eine Vorstrafe, was das Bleiberecht in Österreich betreffe, merkte der Richter an.