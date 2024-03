25 Messebesucher nach Gasleck in Turiner Kirche im Spital

Nachdem während eines Gottesdienstes in der Nähe der norditalienischen Stadt Turin Gas ausgetreten war, sind mehr als 20 Menschen im Krankenhaus behandelt worden. Während der Feier in der Osternacht in einer Kirche in der Gemeinde Pont Canavese am Karsamstag hätten etwa 50 Menschen über Unwohlsein geklagt, berichteten lokale Medien am Sonntag. Es stellte sich demnach heraus, dass gegen 22.30 Uhr durch einen Defekt am Heizkessel Gas ausgetreten war.

Die Kirche wurde von der Feuerwehr evakuiert. Die meisten Menschen wurden nach dem Abbruch der feierlichen Zeremonie zunächst im Freien im Kirchhof von Einsatzkräften untersucht, wie die Zeitung "La Stampa" berichtete. 25 Menschen, darunter sechs Minderjährige, mussten in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht werden. Sie erlitten den Angaben zufolge eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid. Ein Kind musste demnach gar in einer Dekompressionskammer behandelt werden.