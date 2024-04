25-Jähriger stürzt bei Tiroler Après-Ski-Lokal ab - tot

Ein 25-jähriger Norweger ist in der Nacht auf Mittwoch im Tiroler St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) nach dem Besuch eines Après-Ski-Lokales rund 50 Meter abgestürzt und tödlich verletzt worden. Der Mann war mit einer Urlaubergruppe unterwegs gewesen und alleine im Lokal zurückgeblieben, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht des ORF Tirol. Weil er nicht in die Unterkunft kam, machten sich seine Freunde auf die Suche und entdeckten die Leiche Mittwochmittag.

Ursprünglich waren seine Begleiter nicht von einem Unglück ausgegangen. Der 25-Jährige war über steiles, felsiges Gelände nahe des Lokals abgestürzt, sagte eine Polizeisprecherin. Der genaue Unfallhergang war noch unklar.