25-Jährige nach Rauschnacht vergewaltigt

36-Jähriger muss dreieinhalb Jahre hinter Gitter, er behauptet, Sex war freiwillig

Im November vergangenen Jahres ging die 25-Jährige mit einem Bekannten aus, ein weiterer junger Mann gesellte sich dazu. Nach durchzechter Nacht fuhr man in die Rankweiler Unterkunft des 36-jährigen Arbeiters nach Rankweil. Was danach geschah, weiß die intellektuell etwas beeinträchtigte Frau nicht. Das, so der Senat sei kein Zufall, man habe die Situation der alkoholbedingten Beeinträchtigung ausgenutzt. Aufgewacht ist die 25-Jährige um vier Uhr morgens, alles war voll mit Kot und Urin, sie ging duschen. Als sie zurückkam und sich anziehen wollte, und das weiß sie sicher, zwang sie der Mann zum Sex.