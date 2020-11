25.853 Corona-Neuansteckungen in Italien binnen 24 Stunden

Nachdem am Montag in Italien die Schwelle von 50.000 Todesopfern seit Beginn der Coronavirus-Epidemie im Februar überschritten worden war, ist die Zahl der Toten leicht gesunken. 722 an oder mit Corona-Verstorbene wurden am Mittwoch gemeldet, am Vortag waren es 853, teilte das Gesundheitsministerium mit. Somit starben seit Beginn der Pandemie am 20. Februar in Italien 52.028 Personen mit oder am Coronavirus.

Die Zahl der registrierten Neuansteckungen stieg von 23.232 auf 25.853. Innerhalb von 24 Stunden wurden 230.007 Tests durchgeführt, 11,2 Prozent fielen positiv aus. Die Zahl der SARS-CoV-2-Infizierten in Quarantäne fiel von 759.993 auf 753.536. Jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank zum zweiten Tag in Folge und zwar von 34.577 auf 34.313, berichtete das Gesundheitsministerium. Auf den Intensivstationen im Land lagen 3.848 Patienten, 32 mehr als am Vortag.