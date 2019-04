2,45 Millionen Euro für Vorarlbergs Jugendzentren

Bregenz – Jugendzentren und Jugendtreffs sowie der Dachverband erhalten von Landesseite heuer rund 2,45 Millionen Euro.

Neben der Unterstützung für bauliche Maßnahmen beteiligt sich das Land auch am Betrieb von Jugendzentren, -treffs und -räumen in den Vorarlberger Gemeinden. Kürzlich wurde der Landesbeitrag 2019 genehmigt, berichtet Landeshauptmann Markus Wallner. Rund 2,45 Millionen Euro werden in Summe an 43 heimische Jugendeinrichtungen und den Dachverband ausbezahlt.