24. Bruno-Gala ganz im Zeichen von Red Bull Salzburg

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg hat bei der 24. Bruno-Gala in Wien mit insgesamt sechs Auszeichnungen erneut groß abgeräumt. Die "Bullen" wurden als Mannschaft der Saison ausgezeichnet, ihr Coach Jesse March als bester Trainer und zudem stellten sie mit dem im Winter zu Dortmund transferierten Erling Haaland sowohl den besten Spieler als auch den Aufsteiger der Saison. Legionär des Jahres wurde erwartungsgemäß und zum insgesamt fünften Mal Bayern-Star David Alaba.

"Es ist eine große Ehre für mich, da ich (vergangene Saison) nur ein halbes Jahr in Salzburg gespielt habe, aber es war ein sehr gutes halbes Jahr. Ich bin sehr stolz, diesen Preis zu gewinnen, harte Arbeit macht sich bezahlt", meinte Haaland, der eine von mehreren Salzburg-Serien fortsetzte: Zum bereits siebenten Mal in Folge ging die Auszeichnung des besten Spielers an einen "Bullen". Der norwegische Teamstürmer trat die Nachfolge von Munas Dabbur an.