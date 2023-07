23 Mio. Euro Frostschäden bei steirischen Obstbaubetrieben

Die Frostschäden nehmen laut Landwirtschaftskammer Steiermark und betroffenen bäuerlichen Betrieben zu: Allein heuer ist den Zahlen der Österreichischen Hagelversicherung zufolge ein Gesamtschaden von rund 23 Mio. Euro allein im steirischen Obstbau entstanden. Auch das Burgenland und Niederösterreich waren von Temperaturen von bis zu minus 8 Grad Celsius Anfang April betroffen. Die Folge: Heimisches Steinobst wie Marillen, Zwetschken und Kirschen sind heuer kaum zu finden.

Der sogenannte Spätfrost ist spätestens seit 2016, als es massive Schäden in der Steiermark gegeben hat, ein jährlich wiederkehrendes Thema bei heimischen Landwirtinnen und Landwirten. "Die Erderwärmung führt zu einer immer früheren Blüte und damit zu einer höheren Schadensanfälligkeit durch Frost. So auch im heurigen Jahr: Aufgrund eines überdurchschnittlich warmen März hat die Vegetation schon um 14 Tage früher begonnen als im 10-jährigen Durchschnitt", hieß es am Montag bei einem Lokalaugenschein der Hagelversicherung auf dem Obstbaubetrieb von Elisabeth und Martin Vukits in Mitterdorf an der Raab in der Steiermark.