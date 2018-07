23 Menschen auf Touristenboot vor Hawaii durch Lava verletzt

Eine Lava-Bombe hat vor der Küste von Hawaii 23 Menschen auf einem Touristenboot verletzt. Der Brocken von dem Vulkan Kilauea durchschlug das Dach des Bootes während einer sogenannten "Lava Tour", wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. 13 Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden, zehn weitere wurden nach der Rückkehr im Hafen medizinisch versorgt. Eine Frau erlitt einen Oberschenkelbruch.

Vier der Verletzten mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, darunter die etwa 20-jährige Schwerverletzte mit gebrochenem Bein. Wie viele Menschen an Bord des Schiffes waren, konnte die Feuerwehr zunächst nicht mitteilen. Das Boot war in der Früh vor der Küste unterwegs, um den Touristen das spektakuläre Naturschauspiel zu zeigen, bei dem die heiße Lava aus dem Vulkan in den Pazifik fließt und eine Dampfwolke entstehen lässt.