23-Jähriger soll Mädchen im Flachgau missbraucht haben

Ein 23-Jähriger soll am Montagnachmittag auf einem Parkplatz im Salzburger Flachgau ein 17-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. Die beiden kennen einander seit einiger Zeit und hatten für Montag eine gemeinsame Ausfahrt mit dem Auto vereinbart. In der Nähe von Nußdorf fuhr der Syrer dann zu einem Parkplatz bei der Lokalbahn. Im Auto kam es dann zum Übergriff, so die Polizei.

Der Mann soll gegen den Willen der Frau mit den Händen sexuelle Handlungen an ihr gesetzt haben, sagte eine Polizei-Sprecherin. Die Pinzgauerin konnte sich losreißen, aus dem Auto springen und um Hilfe schreien. Passanten hörte ihre Rufe und alarmierten die Polizei.

Der 23-Jährige war inzwischen davongefahren. Sein Wagen wurde wenig später in Bürmoos gesehen und der Verdächtige festgenommen. Der Mann bestritt die Vorwürfe. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.