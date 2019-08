220.000 Fachkräfte in Österreich gesucht

Am Arbeitsmarkt fehlen 220.000 Fachkräfte, bei der Bezahlung spiegelt sich die hohe Nachfrage aber noch nicht wider, rechnet die Online-Plattform StepStone vor. Sie hat dazu Stellenausschreibungen in 22 Printmedien und 21 Jobbörsen analysiert. Besonders ausgeprägt ist der Engpass dabei im technischen und IT-Bereich.

Trotzdem liege das durchschnittliche Jahresgehalt in technischen Ausbildungsberufen aktuell nur bei rund 45.000 Euro und damit deutlich unter der Bezahlung von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst, Personalwesen oder Verkauf. Auch IT-Experten würden schlechter bezahlt, als das Interesse an ihnen vermuten lassen würde: Rund 55.000 Euro nehmen digitale Talente pro Jahr mit nach Hause, rund 11.000 Euro weniger als Beschäftigte im Finanzbereich, so StepStone.