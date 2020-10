21 Tote bei Unruhen nach Präsidentenwahl in Guinea

Bei den Unruhen nach der Präsidentschaftswahl im westafrikanischen Guinea sind nach offiziellen Angaben 21 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch Sicherheitskräfte, berichtete das Staatsfernsehen am Montag unter Berufung auf die Regierung. Zuvor hatte die Regierung von etwa zehn Toten gesprochen.

Die Wahlen in Guinea hatten am 18. Oktober unter erheblichen politischen Spannungen stattgefunden. Der umstrittene Amtsinhaber Alpha Conde hatte sich um eine dritte Amtszeit beworben, was schon im Vorfeld zu heftigen Protesten geführt hatte, bei denen dutzende Menschen getötet worden waren.